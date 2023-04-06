Март этого года стал вторым самым теплым за всю историю мировых измерений

Отчет службы изменения климата Copernicus основан на компьютерном анализе с использованием миллиардов измерений со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру.

Температура воздуха была выше средней в Южной и Центральной Европе и ниже средней в большей части Северной Европы.

На большей части Северной Африки, юго-западе России, Азии, северо-востоке Северной Америки, Южной Америке, Австралии и на побережье Антарктиды температура была теплее средней.

В западной и центральной частях Северной Америки было намного холоднее среднего, сообщает агентство.

Copernicus сообщил, что в марте этого года площадь морского льда в Антарктике была на 28 процентов ниже среднего уровня, что является вторым самым низким показателем за всю 45-летнюю историю измерений. В феврале он был самым низким второй год подряд, продолжая десятилетнее снижение.