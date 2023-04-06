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Весенняя миграция лягушек временно перекроет движение на некоторых улицах Таллинна

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

В Таллинне с 7 апреля по 10 мая в период с 20.00 до 7.00 утра на улице Астангу (Улица Котермаа 1 до улицы Астангу 19/3) будет введен запрет на передвижение моторных транспортных средств (за исключением общественного транспорта).

Улица Астангу в Таллинне является одним из самых активных мест миграции земноводных в Эстонии, где путь лягушек от мест зимовки к местам размножения частично проходит по проезжей части дороги. Это делает их путешествие опасным и многие гибнут под колесами автомобилей.

По словам старейшины Хааберсти Олега Силянова, частичное перекрытие улицы Астангу весной происходит уже в четвертый раз для того, чтобы земноводные могли безопасно добраться с места зимовки до пруда, куда они направляются для размножения. «Поскольку лягушки активны с заката до утра, запрет на передвижение действует с восьми часов вечера до семи часов утра. Кроме того, волонтеры Эстонского фонда природы помогают лягушкам преодолеть часть пути по проезжей части», - сказал руководитель района и напомнил автомобилистам, что они должны соблюдать действующие ограничения движения.

«Земноводные играют очень важную роль в экосистеме, и их численность влияет на других животных, птиц и косвенно - на всех нас. Поэтому я надеюсь, что горожане поймут необходимость ограничения движения и будут считаться с этим, добираясь до Астангу поздним вечером или выезжая оттуда ранним утром», - сказал Силянов. Старейшина района сообщил, что в ближайшие годы под улицей Астангу планируется построить специальные тоннели для земноводных, а вдоль улицы - заборы для лягушек. Кроме того, в планах улучшить состояние прудов, где размножаются земноводные.

Помимо Астангу, более внимательными водителям следует быть на улице Тяхеторни, особенно в районе перекрестка с улицей Веэрме, где земноводные также прыгают по дороге, направляясь в места размножения. На улице Тяхехторни уже есть туннели и заборы для земноводных, но не на всем её протяжении.

«Все земноводные в Эстонии находятся под охраной, поскольку их численность сокращается. Это связано с осушением лесов и заболоченных земель, разрушением привычных мест размножения, а также изменением климата. Пруды на улице Астангу станут частью формируемой заповедной зоны Астангу-Мяэкюла», - сказал Меэлис Уустал, ведущий специалист по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

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