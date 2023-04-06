Для продолжения лечения 11-летний ребенок нуждается в помощи жителей Эстонии

На сегодняшний день у 11-летнего Кевина есть лекарства, которое он приобрел при поддержке неравнодушных людей и которое замедляет развитие тяжелого заболевания мышц, еще ровно на 39 дней. Без лечения болезнь прогрессирует очень быстро и печально заканчивается в возрасте 20 лет. Больничная касса Эстонии финансово не поддерживает лечение Кевина.
Кевин страдает тяжелой редкой болезнью - мышечной дистрофией Дюшенна. Это наследственное прогрессирующее заболевание мышц, встречающееся у пяти из 100 000 человек, заболевание начинается в детстве. Сначала увеличивается объем пораженной мышечной ткани и возникает мышечная слабость, по мере усугубления заболевания истощаются все мышцы. Заболевание не влияет на умственные способности детей, но не позднее возраста 12-13 лет они оказываются в инвалидной коляске. Без лечения болезнь очень быстро прогрессирует и приводит к смерти к 20 годам.
Кевин начал лечение 22 февраля этого года, и, по словам лечащего врача, уже заметны первые результаты лечения: «У ребенка прибавилось сил, он сам стал счастливее, и его функция дыхания сделала большой скачок в лучшую сторону. "
Родитель замещающей семьи Кевина также подтверждает, что ребенок чувствует себя очень хорошо благодаря лекарству: «Он стал гораздо более активным и подвижным, каждый день выходит на прогулку и усердно работает, чтобы достичь своей новой цели - проходить 10 000 шагов в день. Сам Кевин говорит, что больше не так быстро устает, стало легче дышать и ноги больше не болят при ходьбе».
Кроме того, теперь мальчик может выходить на улицу гулять с другими детьми, что раньше было невозможно, поскольку он слишком быстро уставал и часто нуждался в отдыхе. По словам родителя, Кевину очень нравится общество других детей и самостоятельное передвижение, и с самого начала лечения он стал счастливым и спокойным.
Как видно, лекарство, приобретенное с помощью делающих пожертвования в Детский фонд Клиники Тартуского университета, значительно изменило качество жизни мальчика и улучшило его самочувствие. Однако сейчас семья столкнулась с тревожной ситуацией – лекарства заканчиваются, нужно время, чтобы доставить их в страну, и если лечение будет прервано, все достигнутые положительные сдвиги исчезнут.
Годовая стоимость лечения составляет 723 000 евро. На сегодняшний день для Кевина собрано 173 105 евро пожертвований, а это значит, что ребенку нужно еще 549 895 евро, чтобы покрыть годовую потребность в лекарствах.
Нужна ваша помощь!
Детский фонд ТУ призывает всех неравнодушных помочь ребенку получить необходимое ему лекарство.
Помочь Кевину можно с помощью перевода пожертвования на счет Детского фонда Клиники Тартуского университета, написав в пояснении: «Kevin».
Имя получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Номер счета:
- Swedbank IBAN EE682200221015828742
- SEB IBAN EE261010220014910011
- Luminor IBAN EE791700017000285384
- LHV IBAN EE527700771000610813
- Coop IBAN EE824204278603586607
или позвонив по благотворительным телефонам Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена к счету за телефон в том же месяце:
- при звонке на номер 900 5025, жертвуете 5 евро
- при звонке на номер 900 5100, жертвуете 10 евро
- при звонке на номер 900 5500, жертвуете 50 евро