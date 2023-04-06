Для продолжения лечения 11-летний ребенок нуждается в помощи жителей Эстонии

Кевин страдает тяжелой редкой болезнью - мышечной дистрофией Дюшенна. Это наследственное прогрессирующее заболевание мышц, встречающееся у пяти из 100 000 человек, заболевание начинается в детстве. Сначала увеличивается объем пораженной мышечной ткани и возникает мышечная слабость, по мере усугубления заболевания истощаются все мышцы. Заболевание не влияет на умственные способности детей, но не позднее возраста 12-13 лет они оказываются в инвалидной коляске. Без лечения болезнь очень быстро прогрессирует и приводит к смерти к 20 годам.

Кевин начал лечение 22 февраля этого года, и, по словам лечащего врача, уже заметны первые результаты лечения: «У ребенка прибавилось сил, он сам стал счастливее, и его функция дыхания сделала большой скачок в лучшую сторону. "

Родитель замещающей семьи Кевина также подтверждает, что ребенок чувствует себя очень хорошо благодаря лекарству: «Он стал гораздо более активным и подвижным, каждый день выходит на прогулку и усердно работает, чтобы достичь своей новой цели - проходить 10 000 шагов в день. Сам Кевин говорит, что больше не так быстро устает, стало легче дышать и ноги больше не болят при ходьбе».