На улице Пронкси в пятницу будет действовать временная организация движения

В связи со строительными работами в пятницу, 7 апреля, с 9.00 до 16.00 будет закрыто движение по улице Пронкси в направлении Тартуского шоссе на отрезке от улицы Гонсиори до Тартуского шоссе.
Ограничение движения связано с изменением временного дорожного коридора. Это позволит обеспечить безопасность дорожного движения и строительных работ.
Автомобили, направляющиеся по улице Пронкси в сторону Лийвалайа, смогут совершать левый и правый повороты на Гонсиори. Как и ранее, улицы Йыэ и Пронкси будут по всей протяженности открыты для движения автомобилей в сторону Ахтри.
Пешеходное движение организовано на одной стороне - через Полицейский парк, а на другой - через улицу Вийральти.
В ходе масштабной реконструкции улиц Йыэ и Пронкси, которая началась осенью прошлого года, улучшатся возможности для передвижения пешеходов, будут построены отделенные от проезжей части велодорожки, а также небольшие благоустроенные уголки для отдыха горожан. На обеих улицах станет больше зеленых насаждений – всего будет высажено 43 новых дерева и 1372 кустарника. Работы включают реконструкцию всех подземных коммуникаций – системы электро-, газо- и водоснабжения, а также канализации. Также будет установлено современное уличное освещение.