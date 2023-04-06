В центре Таллинна перекрывают очередную улицу: организация движения изменится

Ограничение движения связано с изменением временного дорожного коридора. Это позволит обеспечить безопасность дорожного движения и строительных работ.

Автомобили, направляющиеся по улице Пронкси в сторону Лийвалайа, смогут совершать левый и правый повороты на Гонсиори. Как и ранее, улицы Йыэ и Пронкси будут по всей протяженности открыты для движения автомобилей в сторону Ахтри.

Пешеходное движение организовано на одной стороне - через Полицейский парк, а на другой - через улицу Вийральти.