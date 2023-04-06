Оптимистичные описания Мариуполя одного из авторов Uued Uudised Андреса Райда, который баллотировался в Рийгикогу в рядах EKRE, стали неожиданностью для вице-председателя партии Хенна Пыллуааса, и он подчеркнул, что нет причин сомневаться в военных преступлениях.
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Эстонский политик посетил оккупированный Россией Мариуполь: как отреагируют на это КаПо и EKRE?
Райд, посетивший оккупированную Россией Донецкую область, в том числе Мариуполь, рассказал радио Kuku, что ситуация не так плоха, как о ней говорят, и там ничего не слышно о так называемых похищениях детей, т.е. о насильственно вывезенных в Россию детях: «Находясь на месте, становится совершенно ясно, что нам в основном рассказывали совсем другое. Действительно, известно об одном человеке, который бежал в Европу через Эстонию».