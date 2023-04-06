Певкур: нельзя исключать покупку снарядов от производителей вне ЕС

«Но мы также всегда придерживались того мнения, что, поскольку скорость важнее всего, то если их нельзя будет сразу же найти в Европе, нельзя также исключить покупку вне Европы», - сказал Певкур.

Поэтому, по словам Певкура, Европейской комиссии следует обсудить со всеми производителями возможности стран блока и их предприятий. «Первичной целью было поддержать и усилить возможности европейских производителей. Но, в принципе, если европейские производители скажут, что за год не успеют произвести снаряды, то, поскольку Украине нужен миллион снарядов, нам не следует исключать также закупку за пределами Европы», - сказал он.

По словам Певкура, в споре не возникло традиционного разногласия между Западной и Восточной Европой. «Вопрос в скорости. Часть снарядов в любом случае поступит из Европы, от европейских производителей», - сказал он.

Он добавил, что если сами страны блока вне совместного тендера передадут Украине свои боеприпасы, пополнение их запасов будет задачей каждой страны по отдельности. Если они, например, купят недостающие боеприпасы у США, они не получат компенсацию из Европейского фонда мира. «Потому что компенсация от Европейского фонда мира конкретно привязана к закупкам в Европе», - подчеркнул Певкур.

По словам министра, сейчас организацию совместного тендера обсуждают с Францией и Германией. «Мы сейчас как раз и ведем переговоры о том, как быстро они могут получить снаряды от своих производителей», - сказал Певкур.