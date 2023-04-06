Укравшие в церкви ящик для пожертвований покаялись, но деньги не вернули и через неделю

Пастор церкви Святого Павла Кристьян Лухаметс призвал мужчину и женщину, которые вернули ящик для пожертвований в церковь в прошлую среду, покаяться в своих грехах, что они и сделали. После того, как их действия были прощены, они также пообещали вернуть деньги, но уже неделю не могут этого сделать.

Лухаметс пояснил, что мужчина, похитивший ящик для сбора пожертвований, после раскаяния не связывался с ним, но с пастором общалась женщина, принимавшая участие в краже.

«У них трудная жизнь, они не очень хорошо справляются со своей повседневной жизнью, им нужна помощь и консультация, которую я им также предлагал, - сказал Лухаметс. - Помочь этим людям встать на правильный путь, пожалуй, более ценно, чем деньги из ящика для сбора пожертвований».

При этом Лухаметс надеется, что деньги, взятые из ящика, со временем будут возвращены в церковь. «Если они со временем вернут их хотя бы по частям, это будет хорошо, и содеянное, наконец, можно будет считать искупленным», - сказал он. По его оценкам, в ящике для сбора пожертвований было более ста евро. Точную сумму Лухаметс не смог назвать.