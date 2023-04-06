Генерал США: целью контрнаступления будет освобождение Крыма

«Если освободить Крым - это изменит все», - подчеркнул Ходжес. По его мнению, предстоящая операция украинских сил будет нацелена на освобождение полуострова и - позднее - Донбасса.

Даже если «в радиусе 200 километров от Бахмута», за который идут ожесточенные бои, «убьют каждого российского солдата», стратегически это ничего не изменит, считает экс-командующий войсками США в Европе. В то же время «Генштаб ВСУ увидел, что они сумели остановить российские силы в Бахмуте, обескровить их и заставить использовать много ресурсов без необходимости для Украины направлять в Бахмут свои бронетанковые силы», отметил генерал-лейтенант в отставке.

Ходжес допустил разрушительный эффект контрнаступления ВСУ для сил РФ

Сейчас Генштаб ВСУ готовится к контрнаступлению и всячески защищает информацию о предстоящей операции. Успешность контрнаступления потенциально «может оказать разрушительный эффект» на подразделения армии РФ, добавил Ходжес.

«Если эта атака начнет набирать обороты и пробьет оборону России на десятки километров, я думаю, что это окажет психологический эффект на другие российские силы, а также на Кремль», - подчеркнул он.

Аннексия Крыма