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Банки: состояние эстонской промышленности не такое мрачное, как показывают цифры

BNS Карл-Роберт Пухм
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Производители деревянных домов переживают трудные времена, поскольку скандинавский рынок недвижимости не получает прежнего объема заказов.
Производители деревянных домов переживают трудные времена, поскольку скандинавский рынок недвижимости не получает прежнего объема заказов. Фото: Margus Ansu / Postimees

По данным Департамента статистики, в феврале 2023 года промышленные предприятия Эстонии произвели на 7,4% меньше продукции в постоянных ценах, чем в 2022 году. Однако, по мнению банковских экономистов, ситуация не так мрачна, как можно было бы предположить, смотря на цифры.

По словам Ленно Уускюла, главного экономиста Luminor, объемы производства в обрабатывающей промышленности в прошлом году резко упали и достигли дна года к ноябрю, но с тех пор объемы немного выросли.

Однако, по словам Уускюла, есть и такие отрасли, в которых ситуация ухудшается из месяца в месяц. «Например, объемы в эстонской мебельной промышленности продолжают снижаться. Большим фактором является спад на шведском рынке недвижимости. Кроме того, производство в Эстонии становится все более дорогим, поэтому мы можем увидеть, что производство более дешевой продукции продолжает переноситься из Эстонии», - сказал главный экономист.

По словам Уускюла, нынешний уровень сопоставим с уровнем 2019 года, то есть с уровнем производства до начала коронакризиса. «По сравнению с докоронавирусным уровнем экономика Эстонии выросла на пять процентов. Более низкий рост в обрабатывающей промышленности соответствует общему экономическому развитию», - отметил он.

По словам Уускюла, если объем промышленного производства в марте будет таким же, как в январе и феврале, то в будущее можно смотреть с некоторым оптимизмом. «Доверие потребителей стабилизировалось, а реальные доходы растут», - сказал он, добавив, что показатели горнодобывающего и энергетического секторов, однако, очень нестабильны, и в настоящее время из них нельзя извлечь никакой значимой информации.

Хейдо Витсур, экономический аналитик LHV, также сохранил сдержанный оптимизм, комментируя промышленное производство. «Хотя падение промышленного производства в феврале не уменьшилось по сравнению с январем, оно осталось гораздо меньшим, чем в ноябре и декабре прошлого года», - сказал Витсур.

Однако, по его словам, еще одним обнадеживающим моментом стало то, что в важном секторе деревообработки спад составил менее 2%, и только в двух сферах деятельности - электронике и производстве металлических изделий - было зафиксировано сильное снижение.

«Это говорит о том, что есть основания надеяться, что после улучшения экономической ситуации производство электронного оборудования может восстановиться относительно быстро. В то же время, однако, мы должны учитывать, что сектору металлопродукции может потребоваться больше времени для адаптации к изменившейся ситуации, а деревообрабатывающая промышленность в ближайшие месяцы может столкнуться с дальнейшими проблемами с сырьем», - сказал Витсур.

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