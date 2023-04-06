Банки: состояние эстонской промышленности не такое мрачное, как показывают цифры

По словам Ленно Уускюла, главного экономиста Luminor, объемы производства в обрабатывающей промышленности в прошлом году резко упали и достигли дна года к ноябрю, но с тех пор объемы немного выросли.

Однако, по словам Уускюла, есть и такие отрасли, в которых ситуация ухудшается из месяца в месяц. «Например, объемы в эстонской мебельной промышленности продолжают снижаться. Большим фактором является спад на шведском рынке недвижимости. Кроме того, производство в Эстонии становится все более дорогим, поэтому мы можем увидеть, что производство более дешевой продукции продолжает переноситься из Эстонии», - сказал главный экономист.

По словам Уускюла, нынешний уровень сопоставим с уровнем 2019 года, то есть с уровнем производства до начала коронакризиса. «По сравнению с докоронавирусным уровнем экономика Эстонии выросла на пять процентов. Более низкий рост в обрабатывающей промышленности соответствует общему экономическому развитию», - отметил он.

По словам Уускюла, если объем промышленного производства в марте будет таким же, как в январе и феврале, то в будущее можно смотреть с некоторым оптимизмом. «Доверие потребителей стабилизировалось, а реальные доходы растут», - сказал он, добавив, что показатели горнодобывающего и энергетического секторов, однако, очень нестабильны, и в настоящее время из них нельзя извлечь никакой значимой информации.

Хейдо Витсур, экономический аналитик LHV, также сохранил сдержанный оптимизм, комментируя промышленное производство. «Хотя падение промышленного производства в феврале не уменьшилось по сравнению с январем, оно осталось гораздо меньшим, чем в ноябре и декабре прошлого года», - сказал Витсур.

Однако, по его словам, еще одним обнадеживающим моментом стало то, что в важном секторе деревообработки спад составил менее 2%, и только в двух сферах деятельности - электронике и производстве металлических изделий - было зафиксировано сильное снижение.