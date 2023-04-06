Крупнейшие в истории Эстонии учебные сборы: более 10 000 резервистов получат повестки

«Учения Ussisõnad - это крупнейшие учебные сборы резервистов в истории Эстонии, в которых мы ожидаем участие почти 10 000 резервистов, которых в течение 2022 года зачислили в состав подразделения территориальной обороны», - сказал командующий Силами обороны генерал Мартин Херем, добавив, что хотя подразделения территориальной обороны связаны с определенной территорией и их задачи менее сложны, чем у маневренных подразделений, учебные сборы все равно будут интенсивными.

В состав подразделений территориальной обороны зачисляются резервисты, прошедшие военную службу более пяти лет назад и нынешние должности которых были заполнены резервистами, прошедшими военную службу позднее. При этом их подготовка позволяет им продолжать выполнять боевые задачи.

«Вклад командиров подразделений, а также всех резервистов в достижение результатов учений чрезвычайно важен. Насколько хороши эти подразделения будут после завершения учебных сборов, настолько же хороши они будут, когда дело дойдет до защиты страны. Поэтому я призываю всех резервистов серьезно отнестись к учениям», - добавил генерал Херем.

Учебные сборы пройдут с 28 августа по 8 октября. Учения каждого отдельного региона территориальной обороны будут проходить почти десять дней. Самая активная деятельность будет распределена по регионам следующим образом: