«Новости в 7» за 6 апреля: финальное заседание прошлого правительства, чего ожидать от новой коалиции, сложная жизнь уличных котов и уникальная поэзо-тусовка в Русском театре

Сегодня в выпуске:

- Что обсуждали на финальном заседании складывающего свои полномочия правительства и о чем рассказали на традиционной пресс-конференции?

- Короткие новости: когда дети и подростки смогут в последний раз бесплатно посетить зоопарк, важные показатели Таллиннского аэопортуа и будут ли дешеветь хлебо-булочные изделия.

- Финишная прямая коалиционных переговоров осложнена нерадостными финансовыми показателями бюджета. Сколько придется сокращать расходов, введут ли новые налоги и когда же будет окончательно оформлена новая правящая коалиция?

- Крупнейший мегаполис Турции знаменит большим числом уличных животных. Как живется десяткам тысяч бездомных кошек и собак, как население Стамбула заботится о них и кто помогает в оказании помощи - в нашем материале

- С миру по нитке: про ледяной дождь в Испании, рекордной засухе в Каталонии и уникальном аква-шоу «Искушение» Риге.

- Актеры Русского театра Эстонии представили новый формат общения со зрителями - неформальную и веселую Поэзо-тусовку. Почему в зал пускали только с 18 лет, произведения каких авторов звучали и будет ли продолжение - в репортаже нашего корреспондента.