Визит президента Тайваня в США вызвал гнев Пекина

Понимая, что очередной визит высокопоставленного американского политика в Тайбэй вызовет в Пекине приступ гнева, она своей поездкой в США все же решила показать Китаю, что ему не удастся прервать устоявшиеся связи между демократически избранным правительством Тайваня и руководством самой влиятельной демократии в мире.

За долгие годы уговоров Китай успешно переманил на свою сторону многих бывших союзников Тайваня, и сегодня лишь 13 стран официально признают правительство в Тайбэе.

Так что международные визиты очень нужны и властям, и обществу Тайваня в целом, поскольку они подчеркивают определенную степень международного признания республики.

Китай тем временем тоже не сидел сложа руки, и провел собственную операцию по очаровыванию предшественника Цай на президентском посту Ма Инцзю, пригласив его в поездку по материковому Китаю.

Официальным поводом стало желание Ма посетить могилу родителей, однако до сих пор ни одного экс-президента Тайваня в Китай не приглашали, так что за всем этим явно просматривается желание Пекина попробовать завоевать сердца и умы жителей острова и заодно притушить волну национализма, поднявшегося на Тайване после выборов.

Ма китайских коммунистов не подвел и, приземлившись на прошлой неделе в Нанкине, выступил с пламенной политической речью, в которой назвал всех, проживающих по обе стороны Тайваньского пролива, китайцами.