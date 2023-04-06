Визит президента Тайваня в США вызвал гнев Пекина

Встреча в Калифорнии президента Тайваня Цай Ивэнь со спикером Палаты США Кевином Маккарти вызвала гнев Китая, устроившего показательные военно-морские учения неподалеку от берегов Тайваня.
В ходе встречи Цай высоко отозвалась о «крепком и уникальном» партнерстве между двумя странами, а Маккарти заявил, что США непременно должны продолжить продажу оружия Тайваню.
В ответ Пекин поклялся дать решительный ответ и направил свои военные корабли в сторону непокорного острова.
Таким образом, Тайвань вновь оказался в середине опасного «любовного треугольника».
Время для визита президента Тайваня в США едва ли было выбрано случайно: в Америке растет враждебность по отношению к Пекину, и демократы с республиканцами буквально соревнуются в своей демонстрации поддержки Тайваню, который Китай считает своей исконной территорией.
Именно поэтому бывший спикер Палаты демократ Нэнси Пелоси, которая не могла не знать о политических последствиях своего шага, так настаивала прошлым летом на визите в Тайбэй. Он состоялся - и над территорией Тайваня полетели, пусть лишь в ходе учений, но все же настоящие китайские ракеты, а в столицах соседних стран всерьез стали обсуждать сроки китайского вторжения на остров.
И именно поэтому республиканец Маккарти, избранный в январе на пост спикера, объявил о своем намерении пойти по стопам Пелоси. Однако видимо тут уже Цай Ивэнь решила не подливать масла в огонь и сама напросилась в Калифорнию.
Понимая, что очередной визит высокопоставленного американского политика в Тайбэй вызовет в Пекине приступ гнева, она своей поездкой в США все же решила показать Китаю, что ему не удастся прервать устоявшиеся связи между демократически избранным правительством Тайваня и руководством самой влиятельной демократии в мире.
За долгие годы уговоров Китай успешно переманил на свою сторону многих бывших союзников Тайваня, и сегодня лишь 13 стран официально признают правительство в Тайбэе.
Так что международные визиты очень нужны и властям, и обществу Тайваня в целом, поскольку они подчеркивают определенную степень международного признания республики.
Китай тем временем тоже не сидел сложа руки, и провел собственную операцию по очаровыванию предшественника Цай на президентском посту Ма Инцзю, пригласив его в поездку по материковому Китаю.
Официальным поводом стало желание Ма посетить могилу родителей, однако до сих пор ни одного экс-президента Тайваня в Китай не приглашали, так что за всем этим явно просматривается желание Пекина попробовать завоевать сердца и умы жителей острова и заодно притушить волну национализма, поднявшегося на Тайване после выборов.
Ма китайских коммунистов не подвел и, приземлившись на прошлой неделе в Нанкине, выступил с пламенной политической речью, в которой назвал всех, проживающих по обе стороны Тайваньского пролива, китайцами.
А вот как отзовутся эти слова в Тайване, сказать сложно, потому что согласно последним опросам 60% жителей острова считают себя именно тайванцами, а не китайцами.
Впрочем, не исключено, что Ма имел дальние прицелы, ведь больше половины жителей Тайваня сегодня верят в вероятность и даже неизбежность войны с Китаем, а Ма настаивает на том, что лишь его партия Гоминьдан знает, как этой войны избежать.
Впрочем, не стоит забывать и о главном факторе - охлаждающихся отношениях между двумя странами, заинтересованными в Тайване - Китаем и США.
По мнению многих аналитиков, отношения между Пекином и Вашингтоном сейчас наихудшие с момента их взаимного признания в 1979 году. Дошло до того, что в Пекине перестали отвечать на звонки Джо Байдена и Пентагона, а Конгресс объявил КНР одной из своих главных угроз.
Много десятилетий Вашингтону удавалось сохранять хрупкий баланс, с одной стороны поддерживая официальные связи с правительством в Пекине, а с другой - оставаясь неизменным союзником Тайваня и гарантируя его безопасность.
Однако в последнее время в Пекине растут опасения, что Америка хочет изменить этот статус-кво.
Президент Джо Байден заверяет, что не собирается использовать Тайвань в качестве оружия против Китая и не поддерживает политику обособленности Тайваня от материкового Китая.
Однако Си Цзиньпину таких заверений может показаться мало, учитывая участившиеся официальные встречи представителей США и Тайваня.