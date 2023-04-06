Видео ⟩ Со здания эстонской компании спрыгнули три парашютиста: об этом никого не предупредили

В Литве со здания бизнес-центра спрыгнули три парашютиста. О прыжках не были проинформированы ни владельцы здания, ни полиция, ни самоуправление, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на литовский портал 15min.lt.
Здание принадлежит эстонской инвестиционной компании Capital Mill. Его руководитель Живиле Крикщюниене сообщила, что прыжок был осуществлен самовольно, никто не был проинформирован об этом и не давал своего согласия.
«О случившемся мы сообщили в полицию, в данный момент идет расследование. Оценив обстоятельства произошедшего, мы со своей стороны проведем все необходимые мероприятия, чтобы подобные инциденты в дальнейшем не повторились», - сообщила руководитель компании.
Представители полиции Литвы рассказали агентству BNS, что было получено сообщение о видео, на котором зафиксировано приземление парашютистов, но более подробной информации о происшествии у них нет и самоуправление Вильнюса об этих прыжках также не было проинформировано.
Здание является частной собственностью, и самоуправление не согласовывает такие прыжки с частных зданий.