Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана

По сообщению израильской армии, речь идет о 34 ракетах, 25 из которых были успешно перехвачены средствами ПВО. По сведениям источников в ливанских силовых структурах, по Израилю было нанесено не менее двух ракетных ударов.
Пять ракет разорвались на территории Израиля. Спасательные службы сообщили о мужчине, получившем легкие осколочные ранения, и женщине, пострадавшей по дороге в бомбоубежище. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявил о проведении кризисного заседания кабинета безопасности.
Пока никто не взял на себя ответственность за обстрел Израиля. Источники в силовых структурах полагают, что за атакой стоят палестинские группировки, а не проиранское движение «Хезболлах» контролирующее обширные территории на юге Ливана. Израиль отреагировал артобстрелом ливанских приграничных деревень. Миссия ООН в южном Ливане назвала ситуацию исключительно серьезной и призвало стороны конфликта к сдержанности.
Беспорядки на Храмовой горе
Ранее на Храмовой горе в Иерусалиме произошли ожесточенные столкновения между радикальными палестинцами, забаррикадировавшимися в мечети «Аль-Акса», и израильскими силовиками, пытавшимися выдворить их оттуда. В ходе беспорядков были задержаны более 350 человек.
Проиранское движение «Хезболлах» осудило действия израильских силовиков на Храмовой горе и выразило безграничную поддержку палестинским группировкам, предпринимающим «любые шаги против Израиля». Из-за этого сначала возникли предположения, что Израиль обстреляли ракетами боевики «Хезболлах».