Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана

По сообщению израильской армии, речь идет о 34 ракетах, 25 из которых были успешно перехвачены средствами ПВО. По сведениям источников в ливанских силовых структурах, по Израилю было нанесено не менее двух ракетных ударов.

Пять ракет разорвались на территории Израиля. Спасательные службы сообщили о мужчине, получившем легкие осколочные ранения, и женщине, пострадавшей по дороге в бомбоубежище. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявил о проведении кризисного заседания кабинета безопасности.

Пока никто не взял на себя ответственность за обстрел Израиля. Источники в силовых структурах полагают, что за атакой стоят палестинские группировки, а не проиранское движение «Хезболлах» контролирующее обширные территории на юге Ливана. Израиль отреагировал артобстрелом ливанских приграничных деревень. Миссия ООН в южном Ливане назвала ситуацию исключительно серьезной и призвало стороны конфликта к сдержанности.

Беспорядки на Храмовой горе

Ранее на Храмовой горе в Иерусалиме произошли ожесточенные столкновения между радикальными палестинцами, забаррикадировавшимися в мечети «Аль-Акса», и израильскими силовиками, пытавшимися выдворить их оттуда. В ходе беспорядков были задержаны более 350 человек.