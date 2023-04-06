Не повторите ее ошибку! ⟩ С банковского счета жительницы Эстонии испарилась тысяча евро

Жительница Сааремаа, ожидающая посылку, попала в лапы мошенника, который с помощью ее банковского счета оплатил покупки в зарубежных интернет-магазинах на сумму более 1000 евро.
24-летняя жительница Сааремаа 30 марта получила сообщение, в котором ей сообщили, что для получения посылки необходимо повторно ввести адрес.
Поскольку она должна была получить посылку 31 марта, сообщение показалось ей уместным, и она ввела на сайте свой адрес и данные банковской карты для оплаты услуги доставки.
Во вторник она получила сообщение из банка, что с ее банковского счета были совершены подозрительные операции, из-за чего карта была заблокирована.
Она обратилась в банк, и выяснилось, что с ее счета были списаны средства за покупки в зарубежных интернет-магазинах. Таким образом, ей был нанесен ущерб в размере 1040 евро.
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