Не повторите ее ошибку! ⟩ С банковского счета жительницы Эстонии испарилась тысяча евро

24-летняя жительница Сааремаа 30 марта получила сообщение, в котором ей сообщили, что для получения посылки необходимо повторно ввести адрес.

Поскольку она должна была получить посылку 31 марта, сообщение показалось ей уместным, и она ввела на сайте свой адрес и данные банковской карты для оплаты услуги доставки.

Во вторник она получила сообщение из банка, что с ее банковского счета были совершены подозрительные операции, из-за чего карта была заблокирована.