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Не повторите ее ошибку! ⟩ С банковского счета жительницы Эстонии испарилась тысяча евро

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Кошелек. Фото иллюстративное.
Кошелек. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks/Valgamaalane

Жительница Сааремаа, ожидающая посылку, попала в лапы мошенника, который с помощью ее банковского счета оплатил покупки в зарубежных интернет-магазинах на сумму более 1000 евро.

24-летняя жительница Сааремаа 30 марта получила сообщение, в котором ей сообщили, что для получения посылки необходимо повторно ввести адрес.

Поскольку она должна была получить посылку 31 марта, сообщение показалось ей уместным, и она ввела на сайте свой адрес и данные банковской карты для оплаты услуги доставки.

Во вторник она получила сообщение из банка, что с ее банковского счета были совершены подозрительные операции, из-за чего карта была заблокирована.

Она обратилась в банк, и выяснилось, что с ее счета были списаны средства за покупки в зарубежных интернет-магазинах. Таким образом, ей был нанесен ущерб в размере 1040 евро.

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