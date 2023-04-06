«Привести Россию в чувство». Макрон призвал Китай повлиять на Кремль, чтобы тот остановил войну

Кроме того, Макрон стремится укрепить торговые связи с Китаем: он привез с собой большую делегацию представителей бизнеса.

Мирный план и ядерное оружие

В четверг днем Макрон наблюдал за пышным военным парадом в Пекине, после чего провел переговоры с Си Цзиньпином за закрытыми дверями. Китайские и французские официальные лица описали разговор как «откровенный» и «дружеский».

В среду президент Франции посетил выставку в одном из музеев Пекина Фото: Reuters

На пресс-конференции после переговоров Си Цзиньпин говорил о войне в Украине и заявил, что «Китай выступает за мирные переговоры и добивается политического решения» конфликта. Он также призвал международное сообщество проявить «рациональную сдержанность» по отношению к происходящему.

В феврале МИД Китая опубликовал документ, который он назвал своей «позицией по политическому урегулированию украинского кризиса». В так называемом «мирном плане» Пекина - 12 пунктов, которые Си Цзиньпин в том числе обсуждал во время своего недавнего визита в Москву.

Страны Запада и Украина заявили, что в предложениях Китая нет никаких конкретных механизмов достижения мира и их можно скорее рассматривать как взгляд Пекина на войну, а не как мирный план. США также неоднократно выражали опасения, что Китай может начать поставки вооружений России, хотя в западных столицах пока не видят признаков, что это уже происходит.