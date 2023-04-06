«Привести Россию в чувство». Макрон призвал Китай повлиять на Кремль, чтобы тот остановил войну

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Пекине, в четверг призвал китайского лидера Си Цзиньпина воспользоваться своим влиянием на российского президента Владимира Путина и помочь положить конец войне в Украине.
«Знаю, что могу на вас рассчитывать в том, чтобы привести Россию в чувство и вернуть всех за стол переговоров», - сказал Макрон Си Цзиньпину.
В ответ глава КНР выразил надежду, что стороны смогут провести мирные переговоры как можно скорее. По его словам, у Китая и Франции есть «как возможности, так и ответственность» защитить мир во всем мире.
По словам Макрона, сложившийся кризис угрожает тем, что крупные мировые державы разделятся на враждующие блоки.
В четверг представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что ситуация в Украине «не демонстрирует перспектив для мирного урегулирования».
Киев будет готов провести переговоры с Москвой о Крыме, если ВСУ выйдут на границы полуострова в ходе военных действий, сказал перед этим в интервью Financial Times заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.
Макрон прибыл в Пекин во вторник, в среду к нему присоединилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую он пригласил принять участие в переговорах с китайским руководством.
За поездкой Макрона в Китай следят особенно пристально, поскольку в течение последних нескольких лет отношения между Пекином и странами Запада постоянно ухудшались. Китай также отказался прямо осудить вторжение России в Украину.
Кроме того, Макрон стремится укрепить торговые связи с Китаем: он привез с собой большую делегацию представителей бизнеса.
Мирный план и ядерное оружие
В четверг днем Макрон наблюдал за пышным военным парадом в Пекине, после чего провел переговоры с Си Цзиньпином за закрытыми дверями. Китайские и французские официальные лица описали разговор как «откровенный» и «дружеский».
На пресс-конференции после переговоров Си Цзиньпин говорил о войне в Украине и заявил, что «Китай выступает за мирные переговоры и добивается политического решения» конфликта. Он также призвал международное сообщество проявить «рациональную сдержанность» по отношению к происходящему.
В феврале МИД Китая опубликовал документ, который он назвал своей «позицией по политическому урегулированию украинского кризиса». В так называемом «мирном плане» Пекина - 12 пунктов, которые Си Цзиньпин в том числе обсуждал во время своего недавнего визита в Москву.
Страны Запада и Украина заявили, что в предложениях Китая нет никаких конкретных механизмов достижения мира и их можно скорее рассматривать как взгляд Пекина на войну, а не как мирный план. США также неоднократно выражали опасения, что Китай может начать поставки вооружений России, хотя в западных столицах пока не видят признаков, что это уже происходит.
Во время совместной пресс-конференции с Макроном китайский лидер также повторил, что на этой войне не должно применяться ядерное оружие.
В марте президент России Владимир Путин заявил о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. При этом после встречи в Москве Путин и Си Цзиньпин приняли декларацию, в которой сказано, что «все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие».
Эммануэль Макрон заявил, что пока Украина остается оккупированной, «у нас не может быть безопасной и стабильной Европы». Он назвал недопустимым ситуацию, при которой Россия - постоянный член Совета Безопасности ООН - нарушает устав этой организации.
Дружеский тон Макрона и жесткие заявления фон дер Ляйен
Наблюдатели заметили, что на пресс-конференции Макрон вел себя с китайским лидером дружески - и часто обращался к нему напрямую. Си Цзиньпин же, напротив, общался с прессой довольно бесстрастно.
Позже, на отдельной пресс-конференции, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен сделала несколько более жестких заявлений. В том числе она заявила, что если Пекин поставит оружие России, это будет нарушением международного права и «значительно повредит» отношениям между ЕС и Китаем.
Она выразила надежду, что «Китай сыграет роль, способствующую установлению справедливого мира». «Справедливым миром» западные союзники Украины называют сценарий окончания войны, при котором Киев возвращает контроль над своими оккупированными территориями. Фон дер Ляйен также заявила, что полностью поддерживает мирный план украинского лидера Владимира Зеленского, который требует полного вывода российских войск.
Ранее Зеленский говорил, что хотел бы провести прямые переговоры с Си Цзиньпином, однако китайский лидер на это предложение официально пока не ответил.
По словам фон дер Ляйен, во время ее разговора с Си Цзиньпином тот «подтвердил готовность» поговорить c Зеленским, «когда для этого будут подходящие условия и время».
В четверг вечером китайские власти устраивают в честь Макрона торжественный ужин, а в пятницу лидеры Франции и Китая отправятся в южный город Гуанчжоу, где снова поужинают вместе, но уже в частном формате.
Почему важен этот визит
Нынешний визит Макрона важен, поскольку это наиболее значимый контакт между Си Цзиньпином и каким-либо западным лидером с ноября прошлого года, когда глава Китая посещал саммит G20 на Бали и встречался там с президентом США Джо Байденом.
Кроме того, Макрон стремится укрепить свою репутацию международного миротворца - и теперь он лично поговорил уже со всеми основными действующими лицами в украинском конфликте: ранее он неоднократно встречался с Путиным и Зеленским.
Впрочем, Макрон, вероятно, понимает, что ему вряд ли удастся привезти из Пекина какие-либо серьезные дипломатические достижения. Шансов, что китайский лидер существенно изменит свое отношение к России и Украине, крайне немного.
Макрон, вероятно, будет делать акцент на небольших успехах, точках соприкосновения и выгодах от взаимной торговли и переговоров. Президент Франции, как считается, уверен, что принадлежность его страны к западному альянсу и близость к США не должны стать препятствием для более тесных отношений с Китаем, хотя тот и является союзником России.
В своем выступлении перед прессой французский лидер практически не говорил о проблемах с соблюдением прав человека в Китае - давнем предмете разногласий между Пекином и Западом. Макрон отметил, что этот вопрос остается важным для Франции, но «лучше проявлять уважение, чем читать лекции».
Последний раз Макрон посещал Пекин четыре года назад. Его нынешний визит проходит на фоне забастовок и беспорядков во Франции из-за пенсионной реформы.
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