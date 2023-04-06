Рубль упал до уровня апреля 2022 года. В чем причина?

С начала недели доллар вырос более чем на 5%: еще в понедельник с утра он стоил чуть более 77 рублей, а в четверг вечером уже более 81 рубля. Евро подорожал с начала недели еще сильнее - на 10 рублей, или почти на 13%.

Сейчас обе валюты стоят столько же, сколько они стоили в апреле 2022 года. Тогда война обрушила курс рубля, но затем ЦБ начал закручивать гайки. Действия регулятора и резкое падение импорта привели к укреплению рубля - как раз в начале апреля он только восстанавливался.

Однако сейчас ситуация противоположная тому, что было в апреле прошлого года. Импорт растет, а доходы от экспорта падают - сочетание факторов явно не в пользу рубля. Это значит, что о рекордах лета 2022 года можно забыть.

Зато в такой ситуации рубль может реагировать на крупные сделки или новости. Сейчас экономисты, опрошенные Би-би-си, и агентство Блумберг предполагают, что событием, обрушившим рубль, стали новости о выходе из проекта «Сахалин-2» британской нефтяной компании Shell.

Русская служба Би-би-си объясняет, почему это произошло и чего ждать дальше.

Уменьшение «валютного навеса»