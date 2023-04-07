Аккерманн: коалиционное соглашение готово

«Шлифовка коалиционного соглашения в завершающей стадии, и сейчас мы смотрим, какие позиции достанутся партиям. После этого лидеры политических партий распределят эти должности внутри партий. После этого решение должно утвердить правление и общее собрание», – сказала министр.

Министр отметила, что как только это будет сделано, общественность узнает имена министров около полудня в субботу.

По словам Аккерманн, одним из спорных вопросов на переговорах была привязка запрашиваемой соцдемами минимальной заработной платы к медианной заработной плате, с чем не согласен министр, сам не участвовавший в переговорах. Исход переговоров пока не известен.

На вопрос, останется ли Аккерманн в должности министра финансов, гость программы ответила, что пока не знает, достанется ли портфель министра финансов снова Партии реформ.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) в четверг подтвердил ERR, что грядут налоговые изменения.

«Мы договорились, что опубликуем содержание соглашения в субботу, но да, некоторые налоговые изменения также являются его частью», – сказал Ляэнеметс.