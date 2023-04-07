Стало известно, сколько министерских портфелей достанется соцдемам и «Ээсти 200»

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) подтвердил ERR, что министерские должности будут распределены пропорционально и многое будет реорганизовано.
Партия реформ получит семь портфелей, а Социал-демократы и «Ээсти 200» – по три министерских поста. Точное распределение пока официально не объявлено, но, по словам Ляэнеметса, соцдемы получат портфели министра здоровья, министра по региональным делам и министра внутренних дел.
Министерских должностей будет меньше, чем раньше, и будет создано 13 портфелей. «Будут Министерство климата, Министерство регионального развития и сильное Министерство экономики и инфотехнологий», – отметил Ляэнеметс.