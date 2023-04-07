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Стало известно, сколько министерских портфелей достанется соцдемам и «Ээсти 200»

rus.postimees.ee
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Коалиционные переговоры.
Коалиционные переговоры. Фото: Tairo Lutter

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) подтвердил ERR, что министерские должности будут распределены пропорционально и многое будет реорганизовано.

Партия реформ получит семь портфелей, а Социал-демократы и «Ээсти 200» – по три министерских поста. Точное распределение пока официально не объявлено, но, по словам Ляэнеметса, соцдемы получат портфели министра здоровья, министра по региональным делам и министра внутренних дел.

Министерских должностей будет меньше, чем раньше, и будет создано 13 портфелей. «Будут Министерство климата, Министерство регионального развития и сильное Министерство экономики и инфотехнологий», – отметил Ляэнеметс.

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