Стало известно, сколько министерских портфелей достанется соцдемам и «Ээсти 200»

Партия реформ получит семь портфелей, а Социал-демократы и «Ээсти 200» – по три министерских поста. Точное распределение пока официально не объявлено, но, по словам Ляэнеметса, соцдемы получат портфели министра здоровья, министра по региональным делам и министра внутренних дел.