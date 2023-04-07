Президент Латвии: у нас будет больше войск НАТО не только в Балтийском регионе, но и на восточном фланге НАТО в целом

Латвийская Республика, как и другие страны Балтии, является сторонницей Украины, отражающей военную агрессию России. О необходимости поставок Киеву современных вооружений, о размещении российского ядерного оружия в Беларуси и о своем отношении к мирным инициативам Китая президент Латвии Эгилс Левитс рассказал в интервью DW.

DW: Вы неоднократно говорили о том, что Украина должна получить от союзников все, что ей необходимо для отражения российской агрессии. Но, к примеру, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) очень скептически относится к вопросу поставки Киеву боевых самолетов. Что бы вы сказали ему по этому поводу?

Эгилс Левитс: Я думаю, мы все - и в НАТО, и в Европейском Союзе должны, в первую очередь, думать о том, как поддержать Украину всеми необходимыми ей системами вооружений. Чтобы Украина могла противостоять российскому нападению, а также чтобы могла выиграть эту войну. Если у нас есть такая цель, то, конечно, каждая страна должна подумать о том, каким может быть ее вклад в достижение этой цели. У Латвии истребителей нет. Но те страны, у которых есть танки и истребители, должны об этом подумать.

- Считаете ли вы, что после получения танков у Украины будет все необходимое для победы в этой войне? Сами украинцы, похоже, с этим не согласны.