Время коммента ⟩ Советская Эстония смотрела финнов, независимая смотрит русских: нужно ли государству наказывать потребителей пропаганды

В моем таллиннском детстве обладатели телевизоров с кнопочной панелью управления (а не с барабаном переключения) приглашали «умельцев». Они что-то там припаивали, после чего в доме появлялось искрящееся нездешней жизнью финское телевидение. Ясное дело, что никто не переставал от этого потреблять бледный советский аналог. Фильмы про войну ведь никто не отменял! Но это было важное окно в свободный мир. Там была жвачка Jenkki и батончик Tupla, мультфильмы студии Disney и концерты западных рок-групп, которые никто не подвергал цензуре.

В тогдашней жизни хотелось чего-то Другого – запретного и нездешнего. Благодаря финскому ТВ у жителей прибрежной Эстонии была общая тайна, о которой знали все. Эта общеизвестная тайна не столько помогла адаптироваться к наступлению новой жизни после конца СССР, сколько приблизила этот конец. Ведь строй не может существовать, если даже разработчики его официальной идеологии не верят ни одному слову, которое они написали по долгу службы!

Нынешний доступ к «другому» не кажется столь же опасным, каким он был в годы СССР. Почему? Во-первых, он далеко не массовый. Современное общество в гораздо большей степени, чем 30–40 лет назад, состоит из индивидов. Они способны сделать свой собственный выбор. И это значит, что эстонское государство может быть озабочено вопросами реальной обороны, а не обработкой чьих-то мозгов.

Канал называется «Соловьев» и на нем сплошной Соловьев. Фото: Eero Vabamägi/Postimees