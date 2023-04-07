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В волости Пыхья-Сакала жилой дом горел открытым пламенем

Трийн Лойде
, Редактор мнений Sakala
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В четверг вечером в деревне Выйваку в волости Пыхья-Сакала загорелся одноэтажный жилой дом. Фото иллюстративное.
В четверг вечером в деревне Выйваку в волости Пыхья-Сакала загорелся одноэтажный жилой дом. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

В четверг вечером в деревне Выйваку в волости Пыхья-Сакала загорелся одноэтажный жилой дом, который утром в пятницу снова пришлось тушить.

В 17:37 в четверг в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Выйваку в волости Пыхья-Сакала. Спасатели, выехавшие на место происшествия, обнаружили, что одноэтажный дом горит открытым пламенем. В результате пожара никто не пострадал. Социальный работник волости нашел новое жилье человеку, которому самостоятельно удалось спастись.

В 8 часов утра в пятницу в Центр тревоги поступило сообщение о том, что дом снова загорелся, и, по словам Тийта Пийскоппеля, пресс-секретаря Южного спасательного центра, загорелось около двадцати квадратных метров, которые необходимо было потушить.

Точные причины пожара выясняются.

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