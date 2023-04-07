У людей заканчиваются сбережения: магазинные воры уже охотятся за носками, колготками и подгузниками

В охранном предприятии отмечают, что происходящее говорит о трудностях, с которыми люди сталкиваются, чтобы свести сводят концы с концами, и о растущем черном рынке.

По словам Юхана Айя, главы компании Viking Security, которая обеспечивает охрану более 100 магазинов Selver, Coop и Maxima, за первые три месяца года было совершено почти на 15% больше попыток краж, чем годом ранее.

«На этот раз обычный бум попыток краж в период Рождества не закончился, так как масштабные попытки краж продолжались и в первые месяцы года. Обращает на себя внимание то, что было значительно больше попыток вынести из магазина предметы повседневного обихода, такие как носки, жилеты, колготки или подгузники, иногда на сумму до 500 евро», - сказал Айя.

«Подобные попытки фиксируются камерами видеонаблюдения и всегда предотвращаются. В то же время, судя по объемам и методам работы, создается впечатление, что награбленное уходит на черный рынок, который вырос в тяжелые экономические времена», – считает Айя.

Руководитель службы безопасности Viking Security отметил, что, как показал проведенный банками анализ, значительная часть эстонцев с осени живет на свои сбережения, что является благодатной почвой для преступлений.

«Однако в какой-то момент накопления заканчиваются, и трудные времена заставляют людей искать самые дешевые товары. Положением людей, как правило, пользуются группы профессиональных воров, которые пытаются вынести из магазинов все больше и больше товаров повседневного спроса, чтобы перепродать их по более низкой цене», – пояснил Айя.

«Уже осенью было видно, что когда начался отопительный сезон и увеличились расходы семей, попыток краж стало гораздо больше, чтобы нажиться на ценовой чувствительности людей. Среди изъятого у воров товара выделялся, например, кофе, который пытались украсть сразу в десятках упаковок и который явно предназначался для перепродажи», – рассказал Айя.