У Эстонии нет выбора: Германия хочет, чтобы страны-члены ЕС сокращали свои долги

Германия хочет, чтобы страны-члены Европейского союза (ЕС) установили обязательные цели по сокращению своих долгов в соответствии с новыми правилами расходования средств, разрабатываемыми Брюсселем, согласно документам, с которыми ознакомились корреспонденты информационного агентства AFP.
В ноябре Европейская комиссия обнародовала планы по реформированию Пакта стабильности и роста, который ограничивает займы стран ЕС.
Согласно плану, дефицит бюджета стран-членов не должен превышать трех процентов валового внутреннего продукта (ВВП), а долговое бремя должно оставаться ниже 60 процентов ВВП.
В то же время Брюссель хочет дать государствам-членам пространство для маневра при проведении реформ и инвестиций, способствующих «зеленому» и цифровому переходу, что является двумя приоритетами ЕС.
Берлин опасается, что предложенная Брюсселем реформа слишком ослабит бюджетные ограничения ЕС и может подорвать справедливость в союзе. Германия, убежденный защитник бюджетной стабильности и крупнейшая экономика Евросоюза, говорит, что новые правила менее жесткие и позволят государствам-членам увеличивать долг.