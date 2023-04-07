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У Эстонии нет выбора: Германия хочет, чтобы страны-члены ЕС сокращали свои долги

BNS
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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Viachaslau Krasnou/Shutterstock

Германия хочет, чтобы страны-члены Европейского союза (ЕС) установили обязательные цели по сокращению своих долгов в соответствии с новыми правилами расходования средств, разрабатываемыми Брюсселем, согласно документам, с которыми ознакомились корреспонденты информационного агентства AFP.

В ноябре Европейская комиссия обнародовала планы по реформированию Пакта стабильности и роста, который ограничивает займы стран ЕС.

Согласно плану, дефицит бюджета стран-членов не должен превышать трех процентов валового внутреннего продукта (ВВП), а долговое бремя должно оставаться ниже 60 процентов ВВП.

В то же время Брюссель хочет дать государствам-членам пространство для маневра при проведении реформ и инвестиций, способствующих «зеленому» и цифровому переходу, что является двумя приоритетами ЕС.

Берлин опасается, что предложенная Брюсселем реформа слишком ослабит бюджетные ограничения ЕС и может подорвать справедливость в союзе. Германия, убежденный защитник бюджетной стабильности и крупнейшая экономика Евросоюза, говорит, что новые правила менее жесткие и позволят государствам-членам увеличивать долг.

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