У Эстонии нет выбора: Германия хочет, чтобы страны-члены ЕС сокращали свои долги

В ноябре Европейская комиссия обнародовала планы по реформированию Пакта стабильности и роста, который ограничивает займы стран ЕС.

Согласно плану, дефицит бюджета стран-членов не должен превышать трех процентов валового внутреннего продукта (ВВП), а долговое бремя должно оставаться ниже 60 процентов ВВП.

В то же время Брюссель хочет дать государствам-членам пространство для маневра при проведении реформ и инвестиций, способствующих «зеленому» и цифровому переходу, что является двумя приоритетами ЕС.