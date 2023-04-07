Полицейский рейд: в очередной раз выявлены нелегальные работники

Целью рейда была проверка предприятий – легально ли находятся и работают в Эстонии занятые на этих производствах люди. Проверены 15 юридических и 64 физических лица, сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры.

Были выявлены восемь иностранцев, работа которых не была внесена в регистр занятости Налогово-таможенного департамента. Налогово-таможенный департамент продолжит заниматься этими случаями. Кроме того, у двоих работников не было и временной регистрации в Департаменте полиции и погранохраны (PPA). Этих людей оштрафовали на 200 евро в порядке ускоренного производства.