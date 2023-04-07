Ужасающий случай в Антсла: возгорание началось за два дня до того, как загорелось все здание

Второго февраля спасатели получили сообщение о том, что в волости Антсла горит дом. Огонь уничтожил крышу здания, помещения внизу были серьезно повреждены. Черных тонов этой истории добавляет то, что на самом деле возгорание началось еще за два дня до этого, когда в трубе загорелась сажа.

Далее загорелось потолочное перекрытие, но поскольку оно было очень герметичным (чердак покрыт глиной), огонь долго находился там, прежде чем прорвался через конструкции и получил достаточно воздуха, чтобы быстро распространиться по зданию. Как сообщил Спасательный департамент, собственник дома не смог предъявить акт о визите трубочиста.

Более счастливым выдалось утро 4 марта в волости Саарде (Пярнуский уезд), где в одной из деревень из трубы дома выбивалось пламя. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пожар в трубе был потушен. Спасатели очистили обогревательный щит от тлеющей сажи, проверили отопительную систему и проконсультировали жителей дома. Чистили ли дымоход согласно требованиям - неизвестно.

Как и как часто чистить дымоход?

По словам главного инспектора бюро надзора за безопасностью Северного спасательного центра Айвара Кукка, в частном доме чистить дымоход следует не реже одного раза в пять лет, а в квартирах, т. н. парных и рядных домах - каждый год.