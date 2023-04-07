В Таллинне пройдут крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

Крупнейшие подобные киберучения мира позволяют участникам защищать реальные компьютерные системы от проходящих в реальном времени нападений и отрабатывать принятие тактических и стратегических решений в условиях, когда время ограничено.

В этом году в учениях, которые проводятся с 2010 года, примут участие команды, составленные из представителей стран-членов или ключевых партнеров NATO CCDCOE, всего из 38 стран. Задача команд — защитить инфосистемы и критическую инфраструктуру вымышленного государства от тысяч хакерских атак, принимать решения в критической ситуации и обеспечивать их продуманность.