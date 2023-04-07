В Таллинне пройдут крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

Центр сотрудничества в сфере киберобороны НАТО в Таллинне (CCDCOE) с 18 по 21 апреля проведет в Таллинне учения по киберобороне Locked Shields 2023, в которых примет участие более 3000 человек со всего мира.
Крупнейшие подобные киберучения мира позволяют участникам защищать реальные компьютерные системы от проходящих в реальном времени нападений и отрабатывать принятие тактических и стратегических решений в условиях, когда время ограничено.
В этом году в учениях, которые проводятся с 2010 года, примут участие команды, составленные из представителей стран-членов или ключевых партнеров NATO CCDCOE, всего из 38 стран. Задача команд — защитить инфосистемы и критическую инфраструктуру вымышленного государства от тысяч хакерских атак, принимать решения в критической ситуации и обеспечивать их продуманность.
Учения Locked Shields с 2010 года проводит центр сотрудничества в сфере киберобороны НАТО в Таллинне. Это акредитованный НАТО международный центр компетенции, аналитический центр и центр подготовки. Учрежденный в 2008 году центр стал важным источником сведений в сфере киберобороны для НАТО и его стран-членов.