Худший прогноз за последние 30 лет: мировую экономику ждут годы медленного роста

По словам главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, в ближайшие пять лет мировая экономика будет расти в среднем примерно на 3% в год – это худший среднесрочный прогноз за последние 30 лет, пишут «Деловые ведомости».
Международный валютный фонд призывает страны избегать экономической фрагментации, вызванной геополитической напряженностью, и предпринимать меры для повышения производительности, сообщает Bloomberg.
Как заявила накануне в Вашингтоне глава МВФ Кристалина Георгиева, мировая экономика вырастет примерно на 3% в течение следующих пяти лет.
Это самый низкий среднесрочный прогноз роста с 1990 года – меньше среднего пятилетнего показателя в 3,8% за последние два десятилетия.
По словам Георгиевой, несмотря на мрачные перспективы роста, повсеместная высокая инфляция означает, что центральным банкам придется и дальше повышать процентные ставки.
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