Худший прогноз за последние 30 лет: мировую экономику ждут годы медленного роста

По словам главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, в ближайшие пять лет мировая экономика будет расти в среднем примерно на 3% в год – это худший среднесрочный прогноз за последние 30 лет, пишут «Деловые ведомости».