Литовского депутата обвинили в распространении кремлевской пропаганды

Комиссия Сейма Литвы по этике и процедурам признала, что депутат Миндаугас Пуйдокас в своих выступлениях распространяет заявления, соответствующие пропагандистским нарративам Кремля, политик планирует обжаловать это решение в суде.
«Заявления депутата Пуйдокаса о ходе войны в Украине, обвинения западных держав в намеренном затягивании войны, а также заявления о том, что главная цель западных держав - ослабить и разделить Россию, соответствуют нарративам, распространяемым российской пропагандой», - говорится в решении комиссии, которое было утверждено единогласно в среду.
Комиссия по этике решила, что заявления Пуйдокаса противоречат официальной позиции Литвы относительно виновников и хода войны в Украине, а также нарушают принципы уважения к личности и государству, честности, порядочности, образцового поведения и ответственности, изложенные в Кодексе поведения государственных политиков.
На Пуйдокаса пожаловались стражам этики бывший член Вильнюсского городского совета, общественный деятель Маркас Адамас Харольдас и член парламента Бронисловас Матялис.
Им не понравились высказывания Пуйдокаса на Youtube о том, что целью Запада является развязывание Третьей мировой войны. По его словам, США и их союзники намеренно задерживают поставки оружия в Украину, потому что хотят ослабить Россию за счет украинских солдат и жизней, а затем разделить ее на маленькие государства, которые они смогут контролировать.
Кроме того, пока парламентарий говорил об этом, на экране позади него появилась карта с надписью «World war 3 plan» («План третьей мировой войны»). На ней одним цветом изображены Россия, Беларусь, Крым и Калининград. Стрелки показывают, что Россия находится под ударом со стороны нынешних стран НАТО, а также Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.
«Риторика Пуйдокаса - это явное подстрекательство к раздорам, войне и ненависти, а также унижение Украины, которая борется за свободу и демократию», - утверждали авторы жалобы.
Пуйдокас, который принадлежит к Смешанной группе депутатов, объяснил, что в своих передачах он использует общедоступные карты Google, National Geographic и Wikipedia, где Крым упоминается как часть России, поскольку эти карты являются картами де-факто.
В заключении отмечается, что член Сейма является публичной персоной, что на его аккаунт в Facebook подписано более 7 тыс. человек, его читают более 50 тыс. человек, а его канал Youtube Mindaugas Puidokas TV смотрят более 800 человек.
В пятницу Пуйдокас объявил, что будет обжаловать решение Комиссии по этике в суде.
«В Литве возникла обоснованная угроза для демократии и свободы слова. (...) Очевидно, что это был политический акт, направленный на то, чтобы запугать меня за публичное выражение своего мнения», - говорится в его сообщении.
Он подчеркнул, что в своих передачах он не говорил о статусе оккупированного Россией Крыма, и что он опирался на «солидные западные источники», когда говорил о Третьей мировой войне и возможном разделении России.
В марте прошлого года Пуйдокас вышел из состава Партии труда, поскольку председатель партии пожаловался в Комиссию по этике на аналогичный контент в его аккаунте в Facebook.