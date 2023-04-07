Литовского депутата обвинили в распространении кремлевской пропаганды

«Риторика Пуйдокаса - это явное подстрекательство к раздорам, войне и ненависти, а также унижение Украины, которая борется за свободу и демократию», - утверждали авторы жалобы.

Пуйдокас, который принадлежит к Смешанной группе депутатов, объяснил, что в своих передачах он использует общедоступные карты Google, National Geographic и Wikipedia, где Крым упоминается как часть России, поскольку эти карты являются картами де-факто.

В заключении отмечается, что член Сейма является публичной персоной, что на его аккаунт в Facebook подписано более 7 тыс. человек, его читают более 50 тыс. человек, а его канал Youtube Mindaugas Puidokas TV смотрят более 800 человек.

В пятницу Пуйдокас объявил, что будет обжаловать решение Комиссии по этике в суде.

«В Литве возникла обоснованная угроза для демократии и свободы слова. (...) Очевидно, что это был политический акт, направленный на то, чтобы запугать меня за публичное выражение своего мнения», - говорится в его сообщении.

Он подчеркнул, что в своих передачах он не говорил о статусе оккупированного Россией Крыма, и что он опирался на «солидные западные источники», когда говорил о Третьей мировой войне и возможном разделении России.