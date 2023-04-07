Где и когда? ⟩ Пятничные молитвы крестного хода пройдут по всей Эстонии

Во дворе замка Хаапсалу крестный ход начнется в 15:00. В приходе Илумяэ он начнется в 13:00 в церкви Илумяэ. В приходе Кадрина в Страстную пятницу крестные ходы совершится в 11 часов утра в церкви. В приходе Лаврентия в Курессааре он начнется в церкви в 12:40.

В церкви Пайде в церкви Пюха Ристи крестный ход начнется в 11 часов утра. Крестный ход - это экуменическое сотрудничество приходов Ярвамаа. В Пыльва он начнется в 14:00 у главных ворот церкви Святой Марии и продолжится через церковный двор до самой церкви, где в 15:00 начнется литургия смерти Христа.

В Пярну крестный ход начинается в 12 часов дня у памятного камня Кафедральной церкви, а затем пройдет по городу. В Ряпине в приходе Мийкаэль он начнется в 10:30 в приходском доме священника и пройдет через город к церкви, где затем состоится служба Страстной пятницы.

В Таллинне крестный ход начнется в 12:30 в церкви Святого Яани, с традиционными остановками на площади Вабадузе, перед собором Петра и Павла, церковью Святого Олафа и Таллиннским епископальным собором.

В Тарту крестный ход начнется в 17:00 в Салемской церкви. Маршрут молебна будет следующим: Тартуская Салемская церковь - Тартуская церковь Святого Павла - Тартуская церковь Святой Марии - Тартуская церковь Святого Луки - Тартуская Голгофская церковь - Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Тарту - Тартуская церковь Святого Иоанна - Тартуская церковь Петра.