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Орлы помогают охранять границу

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Орлы в Саатсе охраняют границу.
Орлы в Саатсе охраняют границу. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Охрана государственной границы - это не шутка. Наряду с современной пограничной инфраструктурой и новейшим оборудованием для наблюдения, нельзя недооценивать чуткий слух и зоркие глаза орлов, их наблюдения за населением, погодными условиями и другими вещами, которые способствуют охране границы.

Однако в последнее время, помимо пограничников, для наблюдения с воздуха в Саатсе обосновались и пограничные орлы. «Согласно первоначальной информации наблюдения, ситуация на границе стабильная, внешняя граница Европейского союза защищена, а родина в безопасности», - объявила Лыунаская префектура пресс-релизе.

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