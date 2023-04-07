Орлы помогают охранять границу

Охрана государственной границы - это не шутка. Наряду с современной пограничной инфраструктурой и новейшим оборудованием для наблюдения, нельзя недооценивать чуткий слух и зоркие глаза орлов, их наблюдения за населением, погодными условиями и другими вещами, которые способствуют охране границы.