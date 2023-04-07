Продуктовая корзина Postimees: что произошло с ценами на лук?

Весна оказала очень бодрящее влияние на цены на фрукты и овощи, и те овощи, которые еще осенью стоили всего ничего, поднялись намного выше евро. Одним из таких овощей является лук, килограмм которого в Selver обойдется в 1,39 евро. Рост цен на лук особенно заметен в Barbora, где в прошлом месяце он стоил 49 центов, а сегодня – 1,19 евро за килограмм. За месяц подорожание более чем в два раза. Цена на лук в Rimi также удвоилась, но не за один, а за два месяца, поднявшись с 59 центов до 1,19 евро.

Кроме лука также сильно подорожала паприка. За последние несколько месяцев цена за килограмм выросла на несколько евро. Правда, цена в Selver упала по сравнению с тем, что было месяц назад. Тоггда килограмм стоил 6,99, а теперь цена упала до 4,99 евро.

В Rimi, Barbora и Prisma цены на перец сильно выросли. Если еще два месяца назад паприка стоила в этих магазинах меньше трех евро, то сегодня в Rimi цена приблизилась к пяти евро, а в Barbora и Prisma килограмм паприки обойдется в 4,59 евро.