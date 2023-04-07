Продуктовая корзина Postimees: что произошло с ценами на лук?

С наступлением весны стоимость овощей в продуктовых магазинах взлетела до небес, а цена на самый обычный овощ, без которого невозможно приготовить большинство пикантных блюд, поднялась больше всего.
Весна оказала очень бодрящее влияние на цены на фрукты и овощи, и те овощи, которые еще осенью стоили всего ничего, поднялись намного выше евро. Одним из таких овощей является лук, килограмм которого в Selver обойдется в 1,39 евро. Рост цен на лук особенно заметен в Barbora, где в прошлом месяце он стоил 49 центов, а сегодня – 1,19 евро за килограмм. За месяц подорожание более чем в два раза. Цена на лук в Rimi также удвоилась, но не за один, а за два месяца, поднявшись с 59 центов до 1,19 евро.
Кроме лука также сильно подорожала паприка. За последние несколько месяцев цена за килограмм выросла на несколько евро. Правда, цена в Selver упала по сравнению с тем, что было месяц назад. Тоггда килограмм стоил 6,99, а теперь цена упала до 4,99 евро.
В Rimi, Barbora и Prisma цены на перец сильно выросли. Если еще два месяца назад паприка стоила в этих магазинах меньше трех евро, то сегодня в Rimi цена приблизилась к пяти евро, а в Barbora и Prisma килограмм паприки обойдется в 4,59 евро.
Тем не менее, некоторые цены все же упали. Снижение цен на масло и сыр, обещанное производителями молока к весне, было заметно только в случае с маслом. В Prisma самое дешевое сливочное масло можно приобрести по акционной цене 6,45 евро за килограмм. В прошлом месяце масло в Prisma стоило на два евро дороже – по 8,25 евро за килограмм.
Несмотря на надвигающиеся праздники, цена на яйца стабилизировалась, что может сулить магазинах хорошие продажи. В Barbora, Grossi и Maxima упаковка из десяти яиц размера М стоит 1,49 евро.
Среди сетевых магазинов самая выгодная продуктовая корзина Postimees была в Maxima, где она не превысила 70 евро. В остальных магазинах общая стоимость товаров преодолела отметку в 70 евро, а в Selver и Coop она обошлась более чем в 80 евро.
По сравнению с началом года больше всего выросла стоимость потребительской корзины в Prisma – с 67,10 в январе до 71,11 евро. В Selver стоимость продуктовой корзины почти такая же, как и в январе, подешевев почти на четыре евро по сравнению с февралем и мартом.
Продуктовая корзина в Barbora стала дороже на 3,19 евро. В то же время продуктовая корзина в Rimi с января по сегодняшний день подешевела на 2,32 евро.