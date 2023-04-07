ISW: российское командование создает «штурмовые роты Z» для городских боев

ISW ссылается на тред анонимного пользователя Twitter Tatarigami_UA, который называет себя украинским офицером запаса. Он опубликовал снимки документа с названием «Положение о штурмовых ротах Z». Как ему удалось получить этот документ, не уточняется.

Согласно документу, роты создаются в составе подразделений 8-й общевойсковой армии (Южный военный округ) и 1-го армейского корпуса аннексированной ДНР. Каждая рота формируется, предположительно, из резервистов и предназначена для боевых операций в городах или «географически сложных районах» с целью захвата важных стратегических объектов, таких как опорные и командные пункты или центры связи.

Каждая рота состоит из 100 человек личного состава. В нее входят четыре «отряда захвата» (по 10 человек в каждом), четыре отряда огневой поддержки (по 10 человек), инженерно-боевая группа из пяти человек, разведывательная группа из восьми человек, медицинская группа из трех человек, экипаж беспилотников из двух человек, командный состав из двух человек.

Как отмечает украинский офицер, личный состав штурмовых рот должен пройти подготовку в течение 10-15 дней, что, как отмечает ISW, является «удивительно коротким периодом для адекватной подготовки личного состава к выполнению сложных боевых задач».

ISW предполагает, что действовать эти роты будут вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк, где подразделения Южного военного округа активно участвуют в «постоянно безуспешных наступательных операциях». По мнению аналитиков, созданием таких отрядов российское командование, вероятно, пытается развить «незначительные тактические успехи» на этом участке.