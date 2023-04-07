ООН: мировые цены на продовольствие снижаются уже год

За год, прошедший с марта 2022 года, индекс упал на 20,5%.

Согласно документу, на снижение индекса в марте повлияло падение цен на зерно, растительные масла и молочную продукцию. Цены на сахар и мясо выросли.

В марте по сравнению с февралем индекс цен на зерновые культуры снизился на 5,6%. В годовом выражение падение составило 18,6%. Больше всего в марте подешевела пшеница - на 7,1%. Это, в частности, обусловлено значительными запасами в мире и острой конкуренцией между экспортерами. "Дополнительное понижательное давление на рыночные цены оказывал фактор острой конкуренции со стороны Российской Федерации, где большие объемы предложения продолжили способствовать формированию конкурентоспособных цен", - говорится в докладе.

Цены снижались также из-за продления "зерновой сделки", что позволило Украине продолжить экспортные поставки из черноморских портов, а также из-за повышения прогнозов по производству зерна в Австралии и улучшения состояния культур в ЕС, уточняется в докладе.

Индекса цен на растительные масла в марте снизился на 3%, в годовом выражении - на 47,7%. Это стало результатом падения котировок соевого, рапсового и подсолнечного масел, которое с избытком компенсировало рост мировых цен на пальмовое масло. После периода падения, продолжавшегося три месяца подряд, мировые цены на пальмовое масло в марте вернулись к росту.