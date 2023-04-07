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Разгневанный Китай снова направляет свои военные корабли вблизи Тайваня

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Китайские военные корабли. Фото иллюстративное.
Китайские военные корабли. Фото иллюстративное. Фото: imago stock&people

Сегодня Китай снова направил военные корабли и самолеты вблизи Тайваня, поскольку Пекин возмущен встречей президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.

Три китайских военных корабля прошли в водах вокруг Тайваня, а эсминец и противолодочный вертолет прошли через зону обнаружения ПВО острова, сообщило министерство обороны Тайваня.

В среду, через несколько часов после встречи Цай и Маккарти в Лос-Анджелесе, китайский авианосец «Шаньдун» проплыл через юго-восточные тайваньские воды, направляясь в западную часть Тихого океана.

Перед отъездом из Лос-Анджелеса Цай вновь заявила, что задача ее правительства - обеспечить свободную и демократическую жизнь для тайваньского народа.

«Мы также надеемся сделать все возможное для поддержания мира и стабильности между двумя сторонами», - добавила она, отправляясь в Латинскую Америку.

Пекин неоднократно предостерегал против встречи Цай и Маккарти и решительно осудил ее в четверг.

«Китай будет применять жесткие и силовые меры для решительной защиты государственного суверенитета и территориальной целостности», - заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

В августе прошлого года, во время визита на Тайвань предшественницы Маккарти Нэнси Пелоси, Китай разместил военные корабли, ракеты и истребители в водах и воздушном пространстве вокруг острова.

Премьер-министр Тайваня Чэнь Цзяньжэнь в пятницу заверил, что оборонные ведомства и службы безопасности внимательно следят за ситуацией и что жителям не стоит опасаться.

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