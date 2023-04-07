Эффект вступления в НАТО: в Финляндию вернулись туристы, напуганные нападением на Украину

После начала войны в Украине те немногочисленные туристы, что успели появиться после пандемии, исчезли из восточных регионов Финляндии, поскольку близость с Россией вызывала у них беспокойство.

Две трети посетителей отеля Salpalinjan hovi, расположенного в Лаппеенранта, до пандемии прибывали из-за рубежа.

«Когда началась война, в особенности американские туристы стали отменять поездки, об этом говорит в том числе статистика Visit Finland, да и мои собственные наблюдения», – говорит Анне Сорса-Вайникка, администратор Salpalinjan hovi.

В Лаппеенранта верят, что сейчас клиенты наконец вернутся.

«Членство в НАТО наверняка успокоит иностранных гостей, поскольку они будут чувствовать себя в большей безопасности. Мы уже получаем заказы, например, от американских велотуристов. Наверное, НАТО в каком-то смысле также добавило Финляндии привлекательности в глазах туристов из других стран», – отмечает она.