Его жизни может угрожать опасность: полиция разыскивает пропавшего в Ласнамяэ 35-летнего мужчину

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 35-летнего Эдгара, пропавшего без вести в столичном районе Ласнамяэ.
Сегодня около 11 часов в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 35-летний Эдгар в час час ночи ушел из дома в неизвестном направлении. Без посторонней помощи его жизни и здоровью может угрожать опасность. В настоящее время полиция проверяет места, где обычно бывает Эдгар.
Эдгар высокого роста, у него темные волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в синюю куртку, синие брюки и черно-белые кроссовки. На мужчине была шляпа в черно-синюю полоску.
Полиция просит всех, кто видел Эдгара или располагает информацией о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.
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