Пропавший в Ласнамяэ 35-летний мужчина вернулся домой

Сегодня около 11 часов в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 35-летний Эдгар в час час ночи ушел из дома в неизвестном направлении. Без посторонней помощи его жизни и здоровью может угрожать опасность. В настоящее время полиция проверяет места, где обычно бывает Эдгар.