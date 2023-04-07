Пропавший в Ласнамяэ 35-летний мужчина вернулся домой

Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 35-летнего Эдгара, пропавшего без вести в столичном районе Ласнамяэ.
Сегодня около 11 часов в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 35-летний Эдгар в час час ночи ушел из дома в неизвестном направлении. Без посторонней помощи его жизни и здоровью может угрожать опасность. В настоящее время полиция проверяет места, где обычно бывает Эдгар.
Вечером этого же дня полиция сообщила, что 35-летний Эдгар самостоятельно вернулся домой и с ним все в порядке.
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