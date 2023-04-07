В последние дни жители Латвии выражали в соцсетях свое возмущение рейсами airBaltic - их отменяли или откладывали, а некоторые - задерживали вплоть до нескольких часов. Почему так произошло и что следует учитывать пассажирам? Об этом пишет Rus.Tvnet.

Даже во время перелета из Хельсинки жительница Юстине (имя изменено) столкнулась с похожей ситуацией. «Вчера из Хельсинки в Ригу планировалось вылететь в 21:20. Уже в 9 утра пришло сообщение, что вылет состоится позже на 3 часа. После этого его еще два раза переносили. В итоге мы вылетели только в 2 часа ночи. Правда, пилот извинился, не объясняя причин».