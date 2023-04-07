В последние дни жители Латвии выражали в соцсетях свое возмущение рейсами airBaltic - их отменяли или откладывали, а некоторые - задерживали вплоть до нескольких часов. Почему так произошло и что следует учитывать пассажирам? Об этом пишет Rus.Tvnet.
В начале апреля жители поделились своими впечатлениями о полетах через airBaltic. Лиене (имя изменено) пишет: «Сидим в аэропорту Франкфурта. Утренний рейс отменили. Надеюсь, улетим вечерним рейсом. Буду просить компенсацию. Целый рабочий день потерян».