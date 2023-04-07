Суббота порадует жителей Эстонии хорошей погодой

Rus.Postimees.eeПогодаСуббота порадует жителей Эстонии хорошей погодойBNS7 апреля 2023, 16:17Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments Иллюстративное фото. Фото: Lilli Tölp /По данным службы погоды Эстонии, в ночь на субботу ожидается преимущественно ясная погода без осадков.Местами туманы. Ветер восточных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха 8-14, на побережье с ветром 3-7 градусов тепла.Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments Ключевые словапогодаЭстониятемператураветерсубботаслужба погоды ЭстонииPекомендуем