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Суббота порадует жителей Эстонии хорошей погодой

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Lilli Tölp /

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на субботу ожидается преимущественно ясная погода без осадков.

Местами туманы. Ветер восточных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха 8-14, на побережье с ветром 3-7 градусов тепла.

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