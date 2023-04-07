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ФОТО ⟩ На шоссе столкнулись мотоцикл и автомобиль: один человек доставлен в больницу

Обновлено в 15:40!
Сирле Матт
, репортер
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На шоссе столкнулись автомобиль и мотоцикл.
На шоссе столкнулись автомобиль и мотоцикл. Фото: Erakogu

Сообщение об аварии поступило в Центр тревоги сегодня в 15:15.

Авария произошла на 8-м километре шоссе Пярну-Тори в городе Синди.

ДТП.
ДТП. Фото: Erakogu

Столкнулись автомобиль Toyota Corolla и мотоцикл Kawasaki. 36-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. 43-летний водитель Toyota не пострадал.

По словам патрульного полицейского Пярнуского участка Тармо Мянниметса, водители были трезвыми. Полиция выяснит точные обстоятельства происшествия в ходе производства.

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