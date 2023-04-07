Сообщение об аварии поступило в Центр тревоги сегодня в 15:15.
ФОТО ⟩ На шоссе столкнулись мотоцикл и автомобиль: один человек доставлен в больницу
Обновлено в 15:40!
Авария произошла на 8-м километре шоссе Пярну-Тори в городе Синди.
Столкнулись автомобиль Toyota Corolla и мотоцикл Kawasaki. 36-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. 43-летний водитель Toyota не пострадал.
По словам патрульного полицейского Пярнуского участка Тармо Мянниметса, водители были трезвыми. Полиция выяснит точные обстоятельства происшествия в ходе производства.
Ключевые слова