Рубль упал до самого низкого уровня за год по отношению к доллару США

На состояние рубля повлияли масштабные санкции Запада против России за агрессию против Украины в феврале 2022 года.

Президент России Владимир Путин до сих пор заверял, что с санкциями разберутся, но на прошлой неделе он также признал, что они будет иметь негативные последствия для страны.

В последний раз рубль был так низко по отношению к доллару в апреле прошлого года.

Министр финансов Антон Силуанов в среду связал обменный курс с притоком и оттоком иностранной валюты.

«Эти изменения связаны с увеличением импорта или снижением экспортных процедур», - сказал он в интервью государственному телевидению.

Отвечая на вопрос, есть ли у россиян причины для беспокойства, министр сказал, что страна может рассчитывать на деньги, которые она будет продолжать получать за энергоносители, продаваемые на мировом рынке.