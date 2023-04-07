Рубль упал до самого низкого уровня за год по отношению к доллару США

Российский рубль упал до самого низкого уровня за 12 месяцев по отношению к доллару США в пятницу, остановившись на отметке 82 рубля за доллар на Московской бирже (MOEX).
На состояние рубля повлияли масштабные санкции Запада против России за агрессию против Украины в феврале 2022 года.
Президент России Владимир Путин до сих пор заверял, что с санкциями разберутся, но на прошлой неделе он также признал, что они будет иметь негативные последствия для страны.
В последний раз рубль был так низко по отношению к доллару в апреле прошлого года.
Министр финансов Антон Силуанов в среду связал обменный курс с притоком и оттоком иностранной валюты.
«Эти изменения связаны с увеличением импорта или снижением экспортных процедур», - сказал он в интервью государственному телевидению.
Отвечая на вопрос, есть ли у россиян причины для беспокойства, министр сказал, что страна может рассчитывать на деньги, которые она будет продолжать получать за энергоносители, продаваемые на мировом рынке.
Россия заявила, что процесс адаптации к западным санкциям будет завершен в 2024 году.