Макрон съездил в Китай обсудить войну, Путина и Украину. Си его не услышал

Еще до визита эксперты говорили, что Макрону и сопровождавшей его главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен будет непросто вынудить Си разговаривать с Европой как с самостоятельным игроком, а не тенью США - главного соперника Китая.

Макрона принимали со всеми почестями. Фото: Reuters

Выступления Си на темы войны и мира на встречах с Макроном и фон дер Ляйен походили больше на заочную дискуссию с американцами.

Даже стиль подачи подчеркивал это. Если Макрон обращался на «пресс-конференции» (без вопросов) лично к Си и говорил от себя, то китайский председатель читал по бумажке, глядя перед собой, и на Макрона не оборачивался, отмечает Politico.

На призывы осадить Путина или хотя бы воздержаться от военной помощи Си также никак не отреагировал. А перед самым визитом европейцев недавно назначенный китайский премьер-министр Ли Цян решил провести свой первый телефонный разговор в новом ранге с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

В результате Макрона и фон дер Ляйен встречали заголовки в газете China Daily: «Пекин и Москва углубляют связи».

«Прямо холодный душ», - цитирует Le Monde неназванного французского дипломата.

Си не поддался шарму Макрона, пишет другая французская газета, Les Echos.