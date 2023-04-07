«Новости в 7» за 7 апреля: репортаж с Крестного хода, чем привлечь учителей в Ида-Вирумаа, как отметили Пасху в лондонском зоопарке и День японской культуры

Сегодня в выпуске:

- Верующие нескольких церквей прошли по Старому городу Таллинна, чтобы отметить день казни и смерти Иисуса Христа. О символах и традициях одного из главных христианских праздников - в нашем репортаже с Крестного хода в столице.

- Сообщения по стране: каким будет новое правительство и как распределят портфели, в Украину из Таллинна отправился очередной караван с помощью для фронта, крупнейшие учения в сфере кибер-безопасности соберут 3000 специалистов

- На Северо-Востоке требуется не менее 150 владеющих эстонским языком учителей. Где взять столько новых педагогов и сможет ли повышенная зарплата мотивировать на переезд в регион, выяснял наш корреспондент

- В западном мире Пасха давно превратилась из сугубо религиозного в светский праздник. Его стало принято отмечать самыми необычными способами, привлекая к традициям не только людей.

- Международная панорама: какая уникальная акула водится в водах возле Флориды и каким художественным проектом отметили Пасху в столице Чили

- Как в Таллинне отпраздновали день японского языка и культуры. Наша корреспондент посетила мастер-классы по японской каллиграфии, оригами, японской кухне и традиционным играм, а также взяла интервью у посла Японии в Эстонии