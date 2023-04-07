Россия лидирует в Европе по количеству убитых журналистов

Россия остается лидером в Европе по числу журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей или из-за профессиональной деятельности, следует из доклада международной правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF), обнародованном в пятницу, 7 апреля, в Берлине.

Как отмечается в документе, в России систематические нападки на свободу прессы усилились еще в 2001 году, жертвами насилия в этой стране стали не менее 37 работников СМИ, в том числе Анна Политковская, убитая 7 октября 2006 года.

Правозащитники назвали войну России против Украины одной из причин большого числа жертв среди журналистов в Украине. Здесь за прошедшие два десятилетия были убиты 20 работников СМИ, в том числе восемь - после начала российского вторжения.

Ирак - мировой лидер по числу убитых журналистов

В целом, во всем мире за последние 20 лет погибли из-за своей профессиональной деятельности 1657 журналистов - они стали жертвами убийств, заказных убийств, нападений в горячих точках или скончались в результате тяжелейших ранений. Лидером по числу убитых журналистов является Ирак (300 человек). Второе место занимает Сирия (280), за ней следуют Афганистан, Йемен, Палестинская национальная автономия и Сомали.