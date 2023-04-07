Пт, 7.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Эстонская заправочная сеть пожинает плоды роста цен на топливо

Мерике Леэс
, журналист
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Terminal Oil.
Terminal Oil. Фото: Margus Ansu

Рост цен на моторное топливо, вызванный ограничением добычи нефти, поддерживает кампанию Terminal Oil по поиску новых клиентов, которая началась в понедельник и продлится до конца недели.

«Кампания прошла так, как и ожидалось, - сказала пресс-секретарь Terminal Oil Герли Пярнпуу. - Хотя кампания еще продолжается и нас ждут длинные выходные, смеем сказать, что цели достигнуты».

Terminal Oil обещает постоянным клиентам скидку в десять центов от цены литра при покупке как бензина, так и дизельного топлива. Цены составляют 1,589 евро за  95-й бензин и 1,629 за 98-й бензин. Цена дизельного топлива составляет 1,479 евро за литр.

Другие сети АЗС ненадолго подняли цены на топливо в середине недели после принятого в воскресенье решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, которое привело к повышению цен на моторное топливо. К праздникам цена на большинстве заправок опустилась до прежнего уровня.

У Terminal Oil 39 АЗС по всей Эстонии. В ближайшие месяцы планируется открытие новых станций в Валга, Тарту, Йыгева, Ярвамаа и Ида-Вирумаа.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх