Эстонская заправочная сеть пожинает плоды роста цен на топливо

«Кампания прошла так, как и ожидалось, - сказала пресс-секретарь Terminal Oil Герли Пярнпуу. - Хотя кампания еще продолжается и нас ждут длинные выходные, смеем сказать, что цели достигнуты».

Terminal Oil обещает постоянным клиентам скидку в десять центов от цены литра при покупке как бензина, так и дизельного топлива. Цены составляют 1,589 евро за 95-й бензин и 1,629 за 98-й бензин. Цена дизельного топлива составляет 1,479 евро за литр.

Другие сети АЗС ненадолго подняли цены на топливо в середине недели после принятого в воскресенье решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, которое привело к повышению цен на моторное топливо. К праздникам цена на большинстве заправок опустилась до прежнего уровня.