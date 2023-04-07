ВИДЕО ⟩ ​Миллион евро в помощь Украине: из Ласнамяэ на фронт отправился гуманитарный конвой

Каждый из семи автомобилей до верха загружен медицинским оборудованием, военно-полевой экипировкой, товарами первой необходимости и личной гигиены. Традиционно, в рамках общественного проекта SAB UA, вся помощь приобретается на средства, собранные через международные интернет платформы краудфандинга.

По мнению журналиста и соорганизатора помощи ВСУ в ЕС Аркадия Бабченко, усилиями активистов собрано уже более одного миллиона евро. Все деньги идут на приобретение самого необходимого медицинского оборудования, комплектов индивидуальной защиты, дронов и товаров первой необходимости.

Аркадий Бабченко. Фото: Денис Антонов

«У нас нет крутых и сверхбогатых спонсоров или крупных информационных ресурсов, которые могут нам сделать мощную рекламу. Наш успех зависит от обычных людей, от их личных сбережений, от гражданского поступка каждого, кому небезразлична судьба Украины, - отметил Аркадий Бабченко. - Приходите на нашу страничку в интернете, оказывайте помощь и все средства пойдут на приобретение таких автомобилей, дронов для отправки на фронт на защиту свободы и независимости нашей Украины!»

По словам пресс-секретаря SAB UA Карины Ганд, свои личные пожертвования из накоплений присылают люди со всего мира.

Карина Ганд. Фото: Денис Антонов

«География помощи настолько велика, что назвать все страны-участницы очень сложно. Это, практически, весь мир. Нас всех объединяет одно желание - отстоять территориальную целостность и независимость Украины», - говорит Карина Ганд.