ВИДЕО ⟩ ​Миллион евро в помощь Украине: из Ласнамяэ на фронт отправился гуманитарный конвой

В рамках общественного проекта SAB UA, сегодня утром из таллиннского района Ласнамяэ на украинский фронт отправилась очередная помощь Вооруженным силам Украины. Караван из семи автомобилей, включает три машины скорой помощи, три мощных внедорожника, и легковой автомобиль - личный вклад одного из жителей Таллинна.
Каждый из семи автомобилей до верха загружен медицинским оборудованием, военно-полевой экипировкой, товарами первой необходимости и личной гигиены. Традиционно, в рамках общественного проекта SAB UA, вся помощь приобретается на средства, собранные через международные интернет платформы краудфандинга.
По мнению журналиста и соорганизатора помощи ВСУ в ЕС Аркадия Бабченко, усилиями активистов собрано уже более одного миллиона евро. Все деньги идут на приобретение самого необходимого медицинского оборудования, комплектов индивидуальной защиты, дронов и товаров первой необходимости.
«У нас нет крутых и сверхбогатых спонсоров или крупных информационных ресурсов, которые могут нам сделать мощную рекламу. Наш успех зависит от обычных людей, от их личных сбережений, от гражданского поступка каждого, кому небезразлична судьба Украины, - отметил Аркадий Бабченко. - Приходите на нашу страничку в интернете, оказывайте помощь и все средства пойдут на приобретение таких автомобилей, дронов для отправки на фронт на защиту свободы и независимости нашей Украины!»
По словам пресс-секретаря SAB UA Карины Ганд, свои личные пожертвования из накоплений присылают люди со всего мира.
«География помощи настолько велика, что назвать все страны-участницы очень сложно. Это, практически, весь мир. Нас всех объединяет одно желание - отстоять территориальную целостность и независимость Украины», - говорит Карина Ганд.
В этот раз, основная помощь - это автомобили скорой помощи и машины повышенной проходимости, которые были специально подготовлены для военных действий на территории Украины.
По словам Романа Мутыка, координатора SAB UA, все автомобили перед отправкой проходят тщательный отбор, технический контроль и длительную обкатку. Роман Мутыка считает, что участие Эстонии в международной военной поддержке Украины в соотношении ВВП страны и финансовой помощи беспрецедентна.
«От войны все устают, но я уверен, что несмотря на это, люди продолжат оказывать помощь. Украинцы особенно благодарны жителям Эстонии за оказание ежедневной помощи, за любую форму поддержки в борьбе за нашу независимость и свободу, - отметил Роман Мутыка. - В рамках проекта SAB UA уже отправлено более сорока единиц автотранспорта, сотни комплектов военного снаряжения, наборов продуктов питания и медикаментов».
Очередной конвой везет много того, что и бесплатно отдают жители и организации Эстонии: одежду, продукты питания, бытовые принадлежности. Один из семи автомобилей автокаравана лично передан ВСУ жителем Таллинна Романом, а машины скорой помощи доставят украинским военным медикаменты от Центра семейных врачей Пирита. Водителями каравана традиционно выступают волонтеры общественной организации SAB UA.