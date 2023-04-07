Родился рекорд: продана самая дорогая картина за всю историю Эстонии

Предыдущие рекорды самой дорогой картины Эстонии также принадлежали Конраду Мяэ, чьи работы были проданы на шведских аукционах в 2021 году по цене 370 000 и 300 000 евро. Конрад Мяги (1878-1925), которого называют лучшим эстонским художником всех времен, прибыл на остров Капри в начале марта 1922 года и, очарованный тамошней природой, обрел новое дыхание и вдохновение.