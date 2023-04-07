Родился рекорд: продана самая дорогая картина за всю историю Эстонии

Сегодня в галерее Allee состоялся первый день весеннего аукциона, на котором был установлен рекорд самой дорогой картины в истории Эстонии. Проданный за 473 000 евро «Каприйский мотив» Конрада Мяэ принадлежал одной семье почти сто лет и теперь нашел нового счастливого владельца.
Предыдущие рекорды самой дорогой картины Эстонии также принадлежали Конраду Мяэ, чьи работы были проданы на шведских аукционах в 2021 году по цене 370 000 и 300 000 евро. Конрад Мяги (1878-1925), которого называют лучшим эстонским художником всех времен, прибыл на остров Капри в начале марта 1922 года и, очарованный тамошней природой, обрел новое дыхание и вдохновение.
На самой дорогой картине изображена природа итальянского острова и его типичные белые домики.
На аукционе, посвященном 20-летию галереи Allee, сегодня и завтра будет представлено 137 классических произведений эстонского искусства.
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