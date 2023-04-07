Власти Израиля сообщили, что с территории Ливана было выпущено около 30 ракет, половину из которых удалось сбить системам ПВО, обошлось без жертв. Израиль ответил артиллерийским огнем. Ответственность за ракетную атаку пока никто на себя не взял, пишет Русская служба Би-би-си.
По Израилю нанесен ракетный удар из Ливана. Израильские власти обвинили «Хамас» и ударили по сектору Газа
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял, но израильские власти связали обстрел с полицейскими рейдами, прошедшими недавно возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, и обвиняют в нем палестинских боевиков из группировки «Хамас». Последняя заявила, что у нее нет информации о том, кто стоит за обстрелами.
Нынешний обстрел Израиля со стороны Ливана - самый масштабный за последние 17 лет.
Израильские военные ответили на ракетный обстрел массированными артиллерийскими ударами.
Израильское ТВ показало кадры из города Шломи, на которых в небо поднимаются клубы черного дыма. Управление гражданской авиации Израиля временно закрыло воздушное пространство на севере страны, в том числе над Хайфой, для любых гражданских рейсов.
Вскоре после второго ракетного залпа службы безопасности Ливана сообщили о том, что по территории южного Ливана был нанесен артиллерийский удар с израильской стороны, жители сообщали и громких взрывах, однако сведений о пострадавших не поступало.
Позже израильские СМИ сообщили, что в общей сложности с территории Ливана было запущено около 30 ракет, половина из которых была сбита. Пять ракет взорвались над Израилем. По сообщению службы скорой помощи страны, пострадавший лишь один, у него мелкие осколочные ранения.
Израиль обещает ответить
В четверг вечером правительство Израиля провело заседание, на котором обсуждались варианты ответа на обстрел. После него премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что вооруженные силы страны жестко ответят на нападение.
«Я очень четко говорил, что нашим врагам не стоит нас испытывать. Мы призываем восстановить спокойствие и мы предпримем действия против экстремистов, которые прибегают к насилию, - заявил Нетаньяху. - Что касается агрессии против нас с другого фронта, мы ударим по нашим врагам и они заплатят за эту агрессию».
Официальный представитель израильской армии Ричард Хехт заявил, что обстрел организовал «Хамас» и к нему также, возможно, была причастна группировка «Исламский джихад». Он также добавил, что, по мнению Израиля, «Хезболла» знала о подготовке обстрела и в нем может быть замешан Иран.
Ответственность за ракетный обстрел пока не взяла на себя ни одна из группировок, однако осведомленные источники утверждают, что за нападением стоит не хорошо вооруженная группировка «Хезболла», а другие палестинские боевики в Ливане.
Ливанские военные и руководство «Хезболлы» никак не комментировали ракетный удар, который по времени совпал с визитом в Ливан главы группировки «Хамас», контролирующей сектор Газа, Исмаила Хании.
Представитель «Хамас» сообщил Би-би-си, что визит Хании готовился заранее и он никак не связан с последними событиями.
Миротворческие силы ООН на юге Ливана опубликовали заявление, в котором охарактеризовали ситуацию как чрезвычайно серьезную и призвали все стороны конфликта к сдержанности.
Обстрел Израиля произошел на следующий день после того, как израильская полиция вступила в столкновения с десятками палестинцев у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, более 350 человек было задержано.
Столкновения в восточном Иерусалиме, аннексированном Израилем, начались после того, как группа палестинских верующих забаррикадировалась в мечети после молитвы в Рамадан. Как сообщается, палестинцы были убеждены, что еврейские верующие якобы хотят принести в жертву козленка на Храмовой горе на праздник Песах, начинающийся в среду.