По Израилю нанесен ракетный удар из Ливана. Израильские власти обвинили «Хамас» и ударили по сектору Газа

Израиль обещает ответить

В четверг вечером правительство Израиля провело заседание, на котором обсуждались варианты ответа на обстрел. После него премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что вооруженные силы страны жестко ответят на нападение.

«Я очень четко говорил, что нашим врагам не стоит нас испытывать. Мы призываем восстановить спокойствие и мы предпримем действия против экстремистов, которые прибегают к насилию, - заявил Нетаньяху. - Что касается агрессии против нас с другого фронта, мы ударим по нашим врагам и они заплатят за эту агрессию».

Официальный представитель израильской армии Ричард Хехт заявил, что обстрел организовал «Хамас» и к нему также, возможно, была причастна группировка «Исламский джихад». Он также добавил, что, по мнению Израиля, «Хезболла» знала о подготовке обстрела и в нем может быть замешан Иран.

Ответственность за ракетный обстрел пока не взяла на себя ни одна из группировок, однако осведомленные источники утверждают, что за нападением стоит не хорошо вооруженная группировка «Хезболла», а другие палестинские боевики в Ливане.

Ливанские военные и руководство «Хезболлы» никак не комментировали ракетный удар, который по времени совпал с визитом в Ливан главы группировки «Хамас», контролирующей сектор Газа, Исмаила Хании.

Представитель «Хамас» сообщил Би-би-си, что визит Хании готовился заранее и он никак не связан с последними событиями.

Миротворческие силы ООН на юге Ливана опубликовали заявление, в котором охарактеризовали ситуацию как чрезвычайно серьезную и призвали все стороны конфликта к сдержанности.

Обстрел Израиля произошел на следующий день после того, как израильская полиция вступила в столкновения с десятками палестинцев у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, более 350 человек было задержано.